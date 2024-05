Cristiane faz dois, Flamengo bate Flu e vence quarta seguida no Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino, o Flamengo recebeu o Fluminense no Estádio Luso Brasileiro e venceu por 3 a 1. Cristiane (2) e Gissele marcaram os gols da vitória, enquanto Carol diminuiu.

Com o resultado positivo, o rubro-negro emendou o quarto triunfo seguido na competição. Deste modo, chegou aos 17 pontos na quinta colocação. Por outro lado, o Fluminense voltou a perder após bater Santos e Avaí Kindermann. Assim, ficou estacionado na 11ª posição, com os mesmos 11.

Por fim, a próxima partida do Flamengo será diante do São Paulo, também pelo Brasileirão Feminino. A bola rola às 17h (de Brasília), no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel. Já o Fluminense joga com o Palmeiras no mesmo dia. A partida começa a partir das 15h (de Brasília), no Allianz Parque.

Os gols

O primeiro foi marcado por Gisele, do Flamengo, logo aos dois minutos da primeira etapa. A atleta limpou a adversária e finalizou para o fundo das redes.

Já o segundo foi anotado por Cristiane, aos 41, ainda da etapa inicial. A experiente jogadora bateu rasteira, no canto esquerdo da goleira.

O Fluminense reagiu aos 45 do segundo tempo, com Carol, que fez um bonito gol de falta.

No entanto, Cristiane voltou a marcar e fechou a conta já nos acréscimos. De fora da área, a atleta finalizou no canto direito da goleira.