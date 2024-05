Com futuro incerto no São Paulo, James publica post enigmático no Instagram

O meio-campista James Rodríguez fez uma publicação enigmática em suas redes sociais nesta segunda-feira, pouco antes do jogo entre São Paulo e Fluminense, que ocorre às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador escreveu, por meio de sua conta oficial do Instagram, que "se preparou dois anos e está pronto para iniciar uma nova etapa". Ele ainda citou o dia 15 de maio de 2014, que bate com esta quarta-feira. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que trata-se de um acordo comercial feito pelo atleta.

"Esse é o momento de contar essa notícia. Não foi um caminho fácil, me preparei por dois anos, mas eu estou pronto para iniciar uma nova etapa. 15.05.2024", postou o colombiano nos stories.

James Rodríguez pegou são-paulinos de surpresa com post enigmático no Instagram. (Foto: Reprodução)

James tem futuro incerto, mas ainda não há conversas para uma saída do São Paulo. Embora o jogador não tenha recebido tantos minutos na atual temporada, ele segue treinando normalmente com o grupo tricolor no CT da Barra Funda.

Recentemente, o treinador do time, Luis Zubeldía, deixou claro que o meia não tem sido relacionado para as partidas por opção técnica. James sofreu com problemas físicos recentemente, mas, neste momento, está apto para ir a campo.

O presidente do clube, Julio Casares, também abordou o tema em uma entrevista recente e não se opôs a uma saída de James Rodríguez no meio deste ano. O contrato do colombiano com o Tricolor se estende até junho de 2025.