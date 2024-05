Narrador Silvio Luiz está na UTI em nova hospitalização após derrame

O narrador Silvio Luiz, de 89 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ele sofreu um derrame enquanto trabalhava na transmissão digital da Record em Palmeiras x Santos, final do Campeonato Paulista.

Hospitalização

É a segunda internação recente do locutor. Ele chegou a ser hospitalizado no dia da final do Estadual, mas se recuperou e voltou para casa poucos dias depois.

O quadro piorou na semana passada, e ele está na UTI desde a última quarta-feira (8). Pessoas próximas confirmaram ao UOL que Silvio apresentou problemas "físicos".

O estado de saúde do narrador não foi divulgado. "Não temos boletim médico", comentou a assessoria de imprensa do hospital.

Susto ao vivo

O narrador deixou a transmissão após narrar o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da Record TV.

Silvio Luiz é um dos narradores mais famosos do Brasil e fez história com bordões como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".