Allan confirma acordo com o Botafogo pela primeira vez: "Já assinei"

O volante Allan, atualmente no Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, confirmou nesta segunda-feira que já assinou contrato com o Botafogo. O jogador revelou o acordo com o Glorioso em entrevista após a vitória de seu clube diante do Al-Wasl, pelo Campeonato Emiradense.

"Eu já assinei com outro clube, mas vou respeitar a camisa (do Al-Wahda) até meu último jogo", disse.

"Você pode me dizer o nome do clube?", perguntou o repórter.

"Botafogo", respondeu Allan.

Allan deve chegar ao Botafogo após o término da temporada asiática. O último jogo do calendário do Al-Wahda está marcado para o dia 25 de maio, pela última rodada do Campeonato Emiradense.

Revelado pelo Vasco, Allan, de 33 anos, possui passagem por Udinese e Napoli, da Itália, além do Everton, da Inglaterra. O volante está no Al-Wahda desde 2022.