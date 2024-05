Entenda a postagem enigmática de James que pegou São Paulo de surpresa

James Rodríguez fez uma postagem enigmática nas redes sociais nesta segunda-feira (13) e pegou o São Paulo de surpresa, mas não há indícios de saída agora.

O que aconteceu

A publicação de James faz parte de uma campanha publicitária particular do jogador. O colombiano escreveu que "se preparou dois anos e está pronto para iniciar uma nova etapa".

Não houve conversas recentes entre o colombiano e o São Paulo sobre uma saída. O clube não tem ciência da postagem e foi até pego de surpresa.

A data da postagem também não bate com nenhuma janela de transferência para poder deixar o clube. Na publicação, James cita o dia 15/05/2024, nesta quarta-feira.

O James no Instagram... pic.twitter.com/Jz6H51MTyG -- Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) May 13, 2024

Meia segue fora

O atleta novamente não está relacionado para o jogo desta segunda-feira (13) contra o Fluminense. A informação foi publicada pelo jornalista Felipe Ruiz e confirmada pelo UOL.

James não entra em campo desde o dia 29 de abril, no clássico contra o Palmeiras. Ele sequer viajou nas últimas partidas.

A informação é de que o meia está à disposição, mas vem sendo barrado pelo técnico Luis Zubeldía. O argentino disse, em coletiva recente, que a ausência de James é sua opção.

Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros

Em entrevista recente, o presidente Julio Casares deixou no ar a possibilidade de saída do colombiano no meio do ano. O contrato de James vai até junho de 2025.