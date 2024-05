Escalação: Corinthians encerra preparação e deve ter novidades para enfrentar o Argentinos Jrs

O Corinthians realizou o último treino nesta segunda-feira e encerrou a preparação para o duelo contra o Argentinos Juniors, que acontece nesta terça, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. O técnico António Oliveira deve contar com novidades para a partida.

Os volantes Raniele e Fausto Vera, além do meia Matheus Araújo, recuperados de lesão, treinaram sem restrições no CT Dr. Joaquim Grava e devem ficar à disposição. O primeiro, suspenso na derrota para o Flamengo, tem a presença praticamente confirmada. Já os outros dois ainda são dúvidas.

Em contrapartida, os laterais Diego Palacios e Matheuzinho, o meia Maycon e o atacante Pedro Henrique, que ainda estão lesionados, seguem como desfalques.

A tendência é que António Oliveira mude o esquema e aposte na titularidade de Yuri Alberto no ataque. Já o zagueiro Cacá, que cometeu erros diante do Rubro-Negro, no Maracanã, pode perder a vaga para Gustavo Henrique.

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique (Cacá) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

António Oliveira promoveu treinos tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas nesta tarde. O português realizou os últimos ajustes e, por fim, comandou uma atividade de cobranças de falta e pênaltis. O goleiro Cássio, que negocia uma possível saída ao Cruzeiro, treinou normalmente com o grupo.

O embate diante do Argentinos Juniors está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, em Itaquera, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Timão é o segundo colocado do Grupo F, com sete pontos, e só depende de si para avançar às oitavas de final da competição.