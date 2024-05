Proposta 'protocolar' de renovação não agrada, e Cássio pode deixar o Corinthians

O goleiro Cássio tem futuro indefinido no Corinthians. A oferta de renovação feita pelo clube não agradou o jogador, que ainda estuda uma proposta do Cruzeiro e pode deixar o Timão.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Cássio acredita que o Corinthians não tem feito muito esforço para garantir sua permanência.

O Timão enviou a oferta somente após o convite do Cruzeiro ao jogador. A proposta corintiana é mínima, de um ano de extensão contratual, e Cássio não tem percebido vontade real da atual diretoria de que ele fique.

Por esse motivo, o arqueiro enxergou a oferta como 'protocolar', o que não foi bem visto pelo atleta e seu estafe. Além disso, o jogador, ídolo do Timão, vive relação desgastada com a torcida e com alguns membros da diretoria alvinegra.

Do outro lado, o Cruzeiro está confiante pela contratação de Cássio. A Raposa conversa diretamente com o agente do goleiro, Carlos Leite, e ofereceu três anos de contrato e vencimentos que correspondem ao teto salarial do clube.

Segundo apuração da reportagem, o camisa 12 não gostaria de deixar o time do Parque São Jorge desta maneira, mas está propenso a aceitar a proposta do clube mineiro. Ele tem conversado com a família e deve tomar uma decisão nos próximos dias.

Um dos maiores ídolos do Corinthians, Cássio não vive seu melhor momento no clube. Após cometer algumas falhas, ele foi para o banco de reservas e viu Carlos Miguel assumir a titularidade na posição.

O jogador defende as cores do Timão desde 2012 e, na atual temporada, soma 17 partidas. O atleta ficou marcado por fazer defesas heroicas nos títulos da Libertadores e Mundial. Além disso, ele ergueu as taças do Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Brasileirão (2015 e 2017).