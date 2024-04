António Oliveira defende Cássio após banco e críticas: 'Agora têm pena'

O técnico do Corinthians, António Oliveira, explicou a decisão de colocar Cássio no banco de reservas e escalar Carlos Miguel como titular. O português ainda aproveitou para defender o camisa 12 das críticas recentes.

Até por respeito ao Cássio e pela história que ele tem, acho que nós estamos aqui para falar do jogo. Não estamos aqui para falar do Cássio. O Cássio é um assunto nosso e, acho que já bateram tanto nele que já chega. Eu acho engraçado que uma vida toda bateram e depois têm pena.

- disse o treinador corintiano antes do jogo contra o Fluminense.

Acho que devíamos ter muito mais respeito e mais cautela naquilo que perguntamos, porque nós temos um impacto na vida das pessoas. Andaram a bater, bater e bater e agora têm pena? Agora é tarde. Acho que já tinha falado isso até no final de um jogo, em uma coletiva, mas as pessoas passam pano. As pessoas querem notícia. Se quiser fazer perguntas sobre o jogo, faça, mas, sobre o Cássio, é assunto nosso e não diz respeito a ninguém.

- completou o português

Com o Corinthians em má fase, Cássio desabafou após a derrota para o Argentinos Juniors, na terça-feira (23).

Após a falha no lance do gol dos argentinos, logo no primeiro minuto, Cássio foi alvo de críticas da torcida.

Com isso, António Oliveira decidiu barrar o camisa 12 e colocar Carlos Miguel como titular na meta do Corinthians diante do Fluminense.