Cássio recebeu ou não proposta do Corinthians? Hernan e Samir explicam

Com Cássio acertado com o Cruzeiro, a diretoria do Corinthians fez ou não uma proposta de renovação para o goleiro e ídolo do Timão?

No De Primeira, os colunistas André Hernan e Samir Carvalho explicaram que a oferta dos dirigentes do Corinthians para Cássio foi "de boca". Sendo assim, o staff do jogador não entende a proposta do clube como oficial. O goleiro tem contrato até o fim do ano.

Samir Carvalho: 'Pessoas próximas ao Cássio dizem que não rolou proposta'

Não está definido ainda, a questão de como o Cássio vai sair em relação ao Corinthians é uma questão que ainda não foi definida. Ele quer a saída imediata, não vai ficar até o final do ano, porque estava sendo publicado que o Cássio poderia acertar com o Cruzeiro para jogar em 2025, não, ele quer jogar já no Cruzeiro — não quer mais ficar no banco de reservas do Corinthians e quer assumir o gol do Cruzeiro. Agora tem só essa questão de o Cássio se acertar com o Corinthians.

Uma informação importante que me passaram de pessoas próximas ao Cássio é que não chegou ainda uma proposta de renovação oficial do Corinthians para ele. Quando a gente ouve o Corinthians, lá dentro sai a informação que houve a proposta; pessoas próximas ao Cássio dizem que não rolou uma proposta ainda. Essa polêmica ainda vai dar o que falar, não sei como vai ser essa questão entre Corinthians e Cássio, mas há essa dúvida se rolou realmente essa proposta para o goleiro em relação à renovação. Samir Carvalho

André Hernan: 'Não teve proposta oficial do Corinthians. Foi de boca'

O que eu ouvi ontem é que essa proposta foi na conversa, inclusive o António Oliveira teve uma conversa também com o Cássio, a comissão técnica teve uma conversa com o Cássio assim como a direção, e foi uma proposta de boca, não oficial no papel, foi de boca. Mais dois anos, com salário tal, repensa aí e aceita. Aí o Cássio falou 'vou pensar aqui', mas num primeiro momento achou que não é questão de tempo de contrato, não é questão da grana, e sim de respirar ares novos, é isso que está pesando muito nesse momento.

O Cássio entende que se ele permanecer e o Corinthians ficar do jeito que está, ele pode arranhar a idolatria que ele tem, o tamanho que ele tem, a figura que ele é. Mas assim, não teve papel timbrado, Sport Club Corinthians Paulista, está aqui a proposta assinada pelo Augusto Melo, não, foi de boca. A diretoria entende que nessa negociação, que ali foi feito uma oferta, uma proposta. André Hernan

