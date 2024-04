Corinthians bate Fluminense com dois de Wesley e enfim vence a primeira no Brasileirão

O Corinthians venceu o Fluminense por 3 a 0 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o primeiro triunfo do Timão no Brasileirão e o fim da sequência de quatro jogos sem vencer, somando todas as competições. O grande destaque do confronto foi o ponta Wesley, que anotou dois gols na primeira etapa.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 12ª posição no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos conquistados. Já o Fluminense caiu para a 15ª colocação, com quatro unidades.

O próximo jogo do Corinthians será pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o América-RN. O duelo será na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena das Dunas. Já o compromisso do Fluminense, pela mesma competição, será diante do Sampaio Corrêa. O jogo também será na quarta e fora de casa, mas está marcado para às 16 horas.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Timão voltará a jogar no próximo sábado, contra o Fortaleza. O duelo será novamente na Neo Química Arena, às 16 horas. Já o Flu vai receber o Atlético-MG, em mesmo dia e horário.

O jogo

A partida foi truncada nos primeiros minutos, com ambas as equipes se estudando. O Flu assustou pela primeira vez aos 23 minutos, em cobrança de escanteio finalizada por Arias, com desvio.

A partir dos 30 minutos, o Corinthians foi bem superior na primeira etapa. Aos 34, a equipe de António Oliveira recuperou a posse no campo de ataque e Gustavo Mosquito, em boas condições, chutou travado. Logo depois, Félix Torres aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou na trave.

Aos 39, o Corinthians chegou ao seu primeiro gol. Novamente, o Timão recuperou a bola no ataque, e Wesley arrancou com a bola e finalizou no canto do goleiro Fábio, levando alívio para a Fiel Torcida. Nos acréscimos, os mandantes ampliaram em jogada individual de Wesley, que fintou Manoel e Felipe Melo, anotando um golaço em Itaquera.

Na volta do intervalo, logo na primeira investida, o Corinthians chegou ao terceiro gol. Rodrigo Garro cobrou falta na cabeça de Cacá, que apenas tirou de Fábio para encaminhar a vitória corintiana.

Com três gols de desvantagem, o Fluminense tentou empurrar o Corinthians, mas não obteve sucesso. O Timão ainda teve boas oportunidades, com finalização perigosa de Wesley aos 16 minutos e com chute na trave de Fagner, aos 18. Depois, coube aos visitantes administrar a vantagem.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 0 FLUMINENSE

Local: Neo Química Arena, em Itaquera (SP)



Data: 28 de abril de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)



Público total: 42.119 torcedores



Renda: R$ 2.521.430,00



Cartões amarelos: Guga e Marquinhos (Fluminense); Wesley, Rodrigo Garro, Gustavo Mosquito e Breno Bidon (Corinthians)

Gols: Wesley, aos 39 e 45 do 1ºT, e Cacá, aos 2 do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo (Bidu); Raniele (Paulinho) , Breno Bidon (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Pedro Henrique (Gustavo Mosquito/Matheuzinho).



Técnico: António Oliveira

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Douglas Costa), Felipe Melo (Felipe Andrade), Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto); Jhon Arias, Marquinhos e Germán Cano (Terans)



Técnico: Fernando Diniz