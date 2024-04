Nikão marca na reestreia, e Athletico fica no empate com Juventude

Juventude e Athletico empataram em 1 a 1 em duelo neste domingo (28) pela quarta rodada do Brasileirão 2024. Erick Farias marcou um golaço para o time da casa no primeiro tempo e Nikão, que voltou ao Athletico, marcou no seu primeiro lance em campo para definir o resultado.

O empate deixa o Juventude estacionado na 12ª posição no campeonato, com cinco pontos. O próximo desafio do Ju é diante do Internacional, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio.

Já o Athletico ocupa o G4 e é o quarto colocado, com sete pontos. Também pela Copa do Brasil, o Furacão vai a Erechim, enfrentar o Ypiranga no Colosso da Lagoa, também na quarta-feira, às 18h

Como foi o jogo

O Juventude começou melhor que o Athletico e abriu o placar cedo com um golaço de Erick Farias logo aos 7 minutos. Em jogada rápida pela direita, o camisa 7 jaconero recebeu de Lucas Barbosa, ajeitou e mandou para o gol.

Depois do gol do Juventude, o jogo ficou mais pegado. As entradas começaram a subir de tom e Cuello ficou com a perna sangrando após uma entrada de Caique.

O Athletico voltou melhor do intervalo e começou a ocupar mais o campo de ataque, com direito a bola na trave. Depois de um primeiro tempo de domínio do Juventude, o Furacão equilibrou as ações.

A pressão deu resultado e Nikão marcou o gol de empate do Athletico logo no seu primeiro lance no ataque. Cruzamento na medida de Esquivel para o camisa 11 que se atirou na bola para fazer o gol na reestreia pelo Furacão.

Uma confusão entre as torcidas de Juventude e Athletico fez o jogo ser paralisado por alguns minutos no segundo tempo. A Polícia agiu e contemporizou a situação.

Gols e destaques

Primeira chegada. Erick ajeitou para Lucas Barbosa, que mandou por cima na primeira tentativa do Juventude.

Fora! O Juventude roubou no campo de ataque, Jadson arriscou o chute de fora da área e mandou para fora, com desvio da zaga do Athletico.

Golaço! Bela jogada do Juventude pela direita, Lucas Barbosa rolou para Erick Farias, que dominou, invadiu a área e mandou uma bomba de canhota no ângulo.

Passou! Juventude chegou de novo. João Lucas ganhou disputa pela direita, carregou e cruzou rasteiro, mas Marcelinho não alcançou e a bola atravessou na frente do gol.

Primeira do Athletico. Só aos 16 minutos o Athletico chegou ao ataque. Cuello recebeu e tentou cruzar rasteiro, mas pegou mal na bola e o goleiro Gabriel pegou sem problemas.

Gabriel! Fernandinho cobrou falta com veneno e Gabriel foi buscar e espalmou a bola.

Lance feio. Caique e Cuello dividiram uma jogada e o meia do Athletico levou a pior, com a perna sangrando. Apesar do lance feio, sem cartão para o jogador do Juventude e o VAR também não chamou.

Na trave! Quase o empate do Athletico. Julimar chutou, a bola bateu na defesa do Juventude e sobrou para Erick encher o pé na trave direita de Gabriel.

Espalma, Gabriel! Cruzamento de Fernandinho para Julimar, que cabeceou no cantinho e o goleiro do Juventude foi buscar.

Gol do Furacão! Que estrela do Nikão! Belo cruzamento de Esquivel pela esquerda, a bola encontrou o camisa 11 que se jogou para empatar o jogo na sua reestreia.

Gabriel! Quase o Athletico vira. Nikão de novo, recebeu pela direita e bateu cruzado para defesa do goleiro jaconero.

Opa, quase contra! Madson cruzou, Pablo desviou para a área e Danilo Boza pegou esquisito na bola, que foi na direção do próprio gol, mas Gabriel evitou a lambança.

Perdeu! Kleiton teve a chance de marcar o gol da vitória, sozinho na área, mas isolou a bola.

Bento! Danilo Boza cabeceou após escanteio e Bento evitou o gol do Juventude no finalzinho.

Ficha Técnica - Juventude x Athletico-PR - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

Data e horário: domingo, 28 de abril de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Motivo: 4ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Caique, Lucas Barbosa (JUV); Julimar, Bento (CAP)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Erick Farias (JUV); Nikão (CAP)

Público: 5.032 torcedores

Juventude: Gabriel; João Lucas, Ze Marcos, Danilo Boza, Alan Ruschel; Caique, Jadson, Nenê (Mandaca); Marcelinho (Kleiton), Lucas Barbosa (Popó), Erick Farias (Rildo).

Athletico: Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Gamarra, Esquivel; Fernandinho, Erick, Felipinho (Julimar); Christian (Nikão), Cuello (Zapelli), Pablo (Mastriani).