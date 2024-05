Arábia Saudita quer 'pacotão' com Casemiro, Alisson e Ederson, diz jornal

Do UOL, em São Paulo

Os principais clubes da Arábia Saudita almejam contratar mais nomes de destaque do futebol inglês na próxima temporada. E muitos dos alvos são brasileiros.

O que aconteceu

Clubes da Arábia Saudita têm interesse em Casemiro, Alisson e Ederson. A informação foi publicada pelo jornal inglês Telegraph. As equipes sauditas não são especificadas, mas sabe-se que os times com maior poder investimento no país são os pertencente ao Fundo Público (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli).

A possibilidade mais realista de contratação é Casemiro. O clube que desponta como favorito é o Al-Nassr, de seu ex-colega Cristiano Ronaldo.

O United "está preparado" para vender o brasileiro, de acordo com a publicação. Casemiro, de 32 anos, tem contrato assinado até junho de 2026. O clube gostaria de fechar acordo no início da próxima janela de transferências, mas não tem intenção de forçar a saída.

Casemiro tem convivido com críticas no Manchester United. O volante cometeu falhas em jogos recentes, em que precisou atuar como zagueiro. O ídolo dos Red Devils Wayne Rooney chegou a chamar o brasileiro de "preguiçoso" após derrota para o Arsenal, no último domingo (12).

Alisson e Ederson são considerados desejos mais "ambiciosos". Os goleiros brasileiros são titulares absolutos de Liverpool e Manchester City, respectivamente, e disputarão a próxima Copa América com a seleção.

A Arábia Saudita planeja dez contratações de peso para a próxima temporada. Bruno Fernandes é um dos jogadores do futebol europeu que desperta grande interesse. Mohamed Salah e Kevin De Bruyne são outros atletas cobiçados.