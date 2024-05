Volante do Grêmio relata que ficou ilhado junto com atacante: 'Tive medo'

Felipe Carballo foi um dos jogadores do Grêmio atingidos em cheio pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O uruguaio relatou que ficou ilhado na casa do atacante Cristian Pavón, mas ambos foram resgatados.

O que aconteceu

Carballo e Pavón moram na cidade de Eldorado do Sul, uma das mais atingidas pela cheia do Guaíba ocasionada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O jogador relatou, em entrevista Radio Sport 890, que a água entrou eu sua casa e que precisou buscar auxílio com o Pavón, que é vizinho no condomínio.

Ambos permaneceram ilhados por dois dias até que foram resgatados de barco.

O que está acontecendo é catastrófico. Felizmente consegui vir para o Uruguai. A água mal entrou na minha casa, mas o bairro está todo alagado, ficamos sem luz, incomunicáveis. Consgeui caminhar até a casa do Pavón, ficamos lá com o que tínhamos de comida. Foram duas noites até que um barco nos pegou. Fomos, com outros colegas e as famílias, para Porto Alegre, onde outro colega nos recebeu

Felipe Carballo

Volta ao Uruguai

Carballo está em Montevidéu, onde permanecerá até ser chamado para retomada de atividades do Tricolor. Não há data prevista para isso.

Os times gaúchos tiveram jogos suspensos até o dia 27 de maio pela CBF. A Conmebol marcou para o início de junho a retomada dos compromissos pelas competições continentais.