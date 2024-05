Brasileiro do Bolívar quer eliminar o Flamengo e 'tirar rótulo da altitude'

Em entrevista ao De Primeira, o atacante Bruno Sávio, do Bolívar, falou sobre o duelo decisivo com o Flamengo na fase de grupos da Libertadores, amanhã (15), no Maracanã. Ele marcou um dos gols da vitória do time boliviano sobre o Rubro-Negro no jogo de ida.

Bruno Sávio disse que o Bolívar vai buscar o primeiro lugar do Grupo E e quer quebrar o "rótulo de altitute" do time de La Paz. Ele ressaltou a invencibilidade da equipe na Libertadores, mas reconheceu a dificuldade de jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado.

Duelo com Flamengo na Libertadores: "Vai ser um jogo muito difícil, que define basicamente a vida do Flamengo na Libertadores e a nossa também. A gente conseguindo um resultado positivo, um empate ou uma vitória, a gente consegue uma classificação em primeiro lugar do grupo, é muito importante. O Flamengo, se perde, pode depender do resultado do Palestino, hoje tem esse jogo e vai definir muitas coisas. Acredito que uma vitória do Palestino lá vai ser vai dificultar um pouco a vida do Flamengo, mas o Flamengo tem dois jogos em casa e a gente sabe da força do Flamengo jogando no Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas espero que a gente possa estar numa noite iluminada e conseguir um bom resultado".

'Queremos tirar esse rótulo de altitude': "Acredito que vem sendo feito um trabalho que quer melhorar, quer tirar esse rótulo de altitude. Esse ano está sendo demonstrado por todas as equipes bolivianas em competições internacionais, o Always Ready vem em primeiro no seu grupo na Sul-Americana, o Strongest no seu grupo também está bem e nós também estamos bem. Até agora, estamos invictos na competição, conseguimos resultados importantes, ganhamos do Palestino no Chile, onde o Flamengo mesmo acabou perdendo lá, o Millonarios também perdeu lá, conseguimos o empate contra Millionarios agora na última rodada. Então, creio que está sendo feito um trabalho também visando tirar um pouco desse rótulo nas competições internacionais e mostrar que a Bolívia também tem times para chegar e brigar de igual para igual".

'Precisamos pontuar para garantir a primeira posição do grupo': "Temos dois jogos importantes que a gente precisa pontuar em um dos dois para garantir a primeira posição do grupo. Isso vai ser muito importante porque depois a gente decide em casa. Temos que focar e tentar conseguir esses pontos. A gente sabe do tamanho do estádio em si, é uma equipe gigante, uma das maiores da América do Sul e do mundo, sem dúvidas. Jogar no Maracanã cheio vai ser muito difícil com apoio da torcida, do mesmo jeito que a gente é forte em La Paz, eles são fortes aqui. A gente sabe que vai ser um jogo complicado, mas que vai ser resolvido em detalhes. Imagino eu ser um jogo onde a gente tem que estar concentrado em todos momentos, tentar fazer o nosso melhor e estar no nosso nosso melhor dia possível".

