Palmeiras vende mais de 23 mil ingressos para jogo contra o Del Valle, no Allianz, pela Libertadores

O Palmeiras vendeu 23.400 ingressos para o jogo desta quarta-feira contra o Independiente del Valle, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A parcial foi atualizada pela última vez, no site oficial do clube, às 15h30.

A venda geral começou na última segunda-feira, às 10 horas. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.ingressospalmeiras.com. Os bilhetes custam entre R$ 200 e R$ 380.

O último duelo de Libertadores do Palmeiras no Allianz Parque foi no dia 11 de maio, contra o Liverpool-URU. Na ocasião, 28.365 torcedores compareceram para ver a vitória palmeirense por 3 a 1.

Com dez pontos, o Palmeiras lidera o Grupo F e pode confirmar a vaga nas oitavas de final da Libertadores se empatar ou vencer os equatorianos. Del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU completam o grupo com quatro pontos cada um.

Veja os preços dos ingressos:

Gol Norte - R$ 200



Superior Norte - R$ 240



Superior Sul - R$ 240



Superior Leste - R$ 260



Superior Oeste - R$ 260



Gol Sul - R$ 280



Central Leste - R$ 350



Central Oeste - R$ 380