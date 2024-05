Presidente do Sevilla visita Academia do Palmeiras: 'Instalações de primeiro nível'

O Palmeiras recebeu a visita do presidente do Sevilla, José María Carrasco, na Academia de Futebol. O mandatário do time espanhol elogiou as instalações do clube brasileiro. Durante a visita no centro de treinamentos do Verdão, o espanhol foi recebido pela presidente Leila Pereira e pelo vice Paulo Buosi.

"As instalações do Palmeiras me encantaram. São instalações de primeiro nível, próprias de uma equipe campeã como o Palmeiras, em todas as esferas. Tanto médica, como esportiva, o nível da academia, dos campos de futebol. Pude apreciar a qualidade humana de todos os trabalhadores desse grande clube. Me chamou atenção desde a presidente até os demais trabalhadores que me receberam", disse o mandatário do time espanhol.

Na última semana, José María também visitou as instalações de Corinthians e São Paulo. O espanhol esteve no Brasil para palestrar no "Sports Summit São Paulo", considerado o maior evento da indústria esportiva na América Latina. José María Carrasco discursou a respeito do futuro do clube espanhol nos próximos anos.

O Palmeiras se preara para o duelo desta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Independiente del Valle. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira busca confirmar a vaga nas oitavas de final da competição.