Com futuro incerto no São Paulo, James é oferecido ao Boca Juniors, diz TV

Com futuro incerto no São Paulo, o meia James Rodríguez foi oferecido ao Boca Juniors, segundo o canal de TV argentino Tyc Sports. O time, porém, não teria interesse em contar com o colombiano.

O que aconteceu

Ele teria sido ofertado ao Conselho de Futebol da equipe. Após análise, a diretoria definiu por não dar prosseguimento à contratação, afirma a emissora.

Sem espaço no São Paulo, James não vem sendo relacionado pelo técnico Luis Zubeldía por opção técnica. A última vez que o meia entrou em campo foi no empate sem gols contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Morumbis, no dia 29 de abril.

O colombiano está treinando normalmente no CT da Barra Funda e não tem um processo de saída iniciado. O presidente Casares, em entrevista recente, não se opôs a uma possível saída do jogador na janela do meio do ano.

Em 22 jogos, James participou de dois gols e quatro assistências pelo São Paulo. Aos 32 anos, ele soma passagens por Porto, Real Madrid, Bayern, Banfield, da Argentina, Mônaco, Everton, da Inglaterra, Olympiacos, da Grécia, e Al-Rayyan, do Catar.