Sem espaço no São Paulo, James comenta em publicação que pede a sua volta a time inglês

Na vitória contra o Fluminense, o meia James Rodríguez ficou de fora da lista de relacionados novamente. O colombiano, então, vive momento de indefinição da sua continuidade no São Paulo.

Nesta terça-feira, o jogador, de 32 anos, comentou em uma publicação de torcedores do Everton, da Inglaterra, que pede o retorno dele ao time. "Last Dance? (última dança?)", escreveu.

Em 26 jogos, James marcou seis gols e distribuiu oito assistências pelo clube inglês. Além da equipe, o meia soma passagens por Real Madrid, Porto, Bayern, Banfield, da Argentina, Mônaco, Olympiacos, da Grécia, e Al-Rayyan SC, do Catar, durante a carreira.

Com futuro indefinido, James comentou em publicação que pediu a sua volta para o Everton. (Foto: Reprodução)

Sem espaço no São Paulo, o experiente jogador ainda não tem conversas para sair da equipe. No momento, ele segue treinando normalmente no CT da Barra Funda.

O técnico Zubeldía já deixou claro que James não está sendo relacionado por opção técnica. O presidente Casares, por sua vez, não se opôs a uma possível saída do meia em entrevista recente.

Pelo São Paulo, James disputou 22 jogos, com dois gols e quatro assistências. O contrato dele vai até junho de 2025.