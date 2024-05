CBF divulga análises do VAR de jogo entre São Paulo e Flu: 'contato na perna'

Nesta terça-feira, a CBF divulgou a análise do VAR do gol anulado do São Paulo na vitória por 2 a 1 contra o Fluminense, pela sexta rodada do Brasileirão, no Morumbis. Após ser chamado pelo árbitro de vídeo Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN), o árbitro Anderson Daronco optou por marcar falta de Galoppo em Lima.

O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo. O meia-atacante argentino, na sequência, serviu Luciano, que balançou as redes e virou o jogo.

"Não joga a bola e tem o contato na perna. Causa impacto para perda da bola. Eu vou chamar para revisão de possível falta. Daronco, sugiro revisão para possível falta e APP (falta na fase de ataque)", disse Pablo Ramon.

"O jogador de branco não toca na bola. A minha decisão será anular o gol e marcar falta no campo de defesa. Vou fazer o anúncio", avaliou Daronco antes de comunicar a decisão.

Outro lance que gerou polêmica no duelo foi a confusão entre Diniz e Luciano, já no fim da primeira etapa.

"Na minha opinião, eu vou dar um cartão amarelo para o Luciano e expulsar o Diniz pela conduta inicial e agora por ele mandar um jogador tomar no c...", justificou Daronco em comunicação com o VAR.

Na ocasião, o técnico do Fluminense cobrou o camisa 10 são-paulino por tentar cobrar o arremesso lateral com Manoel precisando de atendimento médico. A discussão entre os dois se estendeu para os demais.

Com o resultado, o São Paulo subiu na tabela de classificação e pulou para a quinta colocação do Brasileirão, com dez pontos. O Fluminense, por sua vez, está em 17º lugar, com cinco, na zona de rebaixamento.