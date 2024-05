Modric não renova com o Real Madrid e tem saída encaminhada ao fim da temporada

Ídolo do Real Madrid, o croata Luka Modric tem sua saída ao final desta temporada dada como certa nos bastidores do clube. Após dez anos atuando pelo clube da capital, o meio-campista vê seu contrato chegar ao fim em junho e, segundo apurado pelo jornal espanhol Relevo, a diretoria merengue não está disposta a oferecê-lo uma renovação.

De acordo com o jornal, essa decisão não corresponde aos desejos do meio-campista de 38 anos, que quer continuar no Real Madrid e vislumbra uma extensão de contrato por mais um ano. No entanto, a não renovação está praticamente decidida e deve ser resolvida nas próximas semanas, para que a lenda se despeça com "honras".

Atualmente, Luka Modric soma 531 partidas com o Real Madrid e este número deve aumentar ao final da temporada. No período, o croata, vencedor da Bola de Ouro de 2018, marcou 39 gols e distribuiu 86 assistências.

Durante a celebração do 36º título do Campeonato Espanhol do Real Madrid, o camisa 10 não quis comentar seu futuro e afirmou decidir ao final da temporada. "Não é hora de falar sobre isso. Quero terminar bem a temporada, espero voltar aqui no dia 2 de junho (depois da final da Liga dos Campeões) e no final veremos o que acontece".

Segundo o jornal espanhol, a despedida de Modric é uma decisão tomada nos bastidores do clube de Madri. A direção desportiva do time de Santiago Bernabéu considera a passagem do croata é uma etapa concluída. Agora, é hora de abrir caminho para jovens como o turco Arda Güler. Sua despedida, segundo o jornal, será algo "muito especial".

Pelo Real Madrid, o atleta de 38 anos acumula 25 títulos. Entre eles, os mais expressivos são: Liga dos Campeões (5), Campeonato Espanhol (4), Mundial de Clubes (4), Supercopa da Europa (4). A galeria de taças pode aumentar, uma vez que o clube espanhol está na final da Liga dos Campeões desta temporada e enfrentará, em Wembley, o Borussia Dortmund.

Além disso, a parte econômica também aparece como um dos motivos da saída da lenda. A diretoria planeja liberar um pouco de renda para a vinda de outros jogadores, como o francês Kylian Mbappé. O ex-PSG está acertado com os merengues, segundo o presidente de La Liga.