Sem vencer no Brasileirão, Vitória anuncia a demissão do técnico Léo Condé

Nesta terça-feira, o Vitória comunicou a demissão do treinador Léo Condé, além seu auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. A decisão foi tomada após o péssimo início pelo Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto somado em cinco rodadas disputadas. O rubro-negro está, atualmente, na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

O técnico havia acertado a extensão de seu contrato até o final deste ano. Léo Condé ficou na área técnica do Vitória 73 partidas. No período, a equipe venceu 36 vezes, empatou em 15 oportunidades e saiu derrotada em 22 compromissos.

OBRIGADO, LÉO CONDÉ! ???? O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Léo Condé, seu auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. Foram 73 partidas no comando do técnico, 36 Vitórias, o acesso para a elite do futebol, o título do Brasileiro... pic.twitter.com/2ARa6LcV5K ? EC Vitória (@ECVitoria) May 14, 2024

Sob o comando do treinador, o Rubro-Negra conquistou o título do Brasileiro da Série B em 2023 e título do Campeonato Baiano de 2024. Porém, o mau desempenho no Brasileirão desta temporada e a derrota contra o Botafogo, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foram fatores cruciais para o desligamento do comandante.

A última vez que o Vitória venceu ocorreu no dia 31 de março, quando bateu o rival Bahia, no Barradão, por 3 a 2, em confronto válido pela partida de ida do Campeonato Baiano.

Em nota publicada nas redes sociais, o Vitória agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso ao treinador.

Confira a nota do Vitória na íntegra:

"Obrigado, Léo Condé!

O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Léo Condé, seu auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. Foram 73 partidas no comando do técnico, 36 Vitórias, o acesso para a elite do futebol, o título do Brasileiro B 2023 e título baiano de 2024. Agradecemos os serviços prestados e desejamos sucesso na nova caminhada!"