Em boa fase na Roma, Paulo Dybala atrai interesse do Atlético de Madrid

Em busca de rejuvenescer seu plantel de jogadores, o Atlético de Madrid mira a contratação de Paulo Dybala, atacante da Roma. De acordo com a mídia italiana e o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube romano considera a saída do argentino ao fim desta temporada e o time da Espanha pode fazer uma investida.

A cláusula de rescisão do atacante argentino com a Roma é de 12 milhões de euros (cerca de R$ 66,62 milhões na cotação atual). O Atlético de Madrid entente que, caso o clube italiano queira negociar Dybala, o valor pode ser ajustado.

Com contrato válido com a Roma até meados de 2025, o campeão do mundo com a Argentina em 2022 fará 31 anos em novembro.

Nesta temporada, Dybala cravou 16 bolas na rede e distribuiu nove assistências, em 37 jogos. Junto com a Roma, o atacante parou na semifinal desta edição de Europa League, sendo derrotado pelo o Bayer Leverkusen. No Campeonato Italiano, o time ocupa a sexta colocação, com 60 pontos em 36 rodadas.

Segundo o jornal espanhol, com exceção do astro francês Griezmann, os outros atacantes do Atlético de Madrid podem deixar o clube, já que estão abertos a negociação caso chegue uma boa oferta para eles. Álvaro Morata, Memphis Depay e Ángel Correa podem sair ao fim desta temporada.