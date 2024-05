Santos doa quase R$ 116 mil para o RS após venda de ingressos simbólicos

Conforme prometido pelo presidente Marcelo Teixeira, o Santos concluiu o processo de transferência dos recursos arrecadados na venda de ingressos simbólicos virtuais, na partida contra o Guarani, realizada em benefício da população gaúcha, vítima das enchentes.

Ao todo, o Peixe enviou R$ 115.940,00 para a conta indicada formalmente pela chefia de Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, para o PIX SOS Rio Grande do Sul.

A vitória de 4 a 1 do Santos sobre o Guarani foi disputada com portões fechados, já que o clube está punido pelo STJD. A diretoria, porém, vendeu ingressos simbólicos para ajudar o Sul do país.

Segundo a Defesa Civil, 148 pessoas já morreram devido aos temporais e enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o final de abril. Além disso, 615,4 mil estão fora de casa e mais de 2,1 milhão foram afetados.

Para seguir ajudando o povo gaúcho, o Santos conseguiu uma liberação do STJD para contar com torcida na partida contra o Brusque, no domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A renda será integralmente revertida as vítimas do RS, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.