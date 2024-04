RMP: "Trabalho do Tite no Fla é péssimo e não há outra forma de analisar"

Após a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Botafogo neste domingo (28), o colunista Renato Maurício Prado fez duras críticas ao trabalho de Tite. Segundo ele, não há como negar que o rendimento do Rubro-Negro é ruim porque o treinador "depende apenas de boas atuações individuais".

'Não dá para ter confiança': Não adianta poupar, não adianta descansar, não adianta fazer nada quando o trabalho do treinador é ruim. O trabalho do Tite no Flamengo é ruim, não há outra forma de analisar. Fez um bom Campeonato Carioca? Fez, mas é aquele 'me engana que eu gosto'. Está provado, a defesa que não tinha tomado nenhum gol do time titular, não tinha tomado nenhum gol no estadual, já tomou 5 ou 6. Dá para ter confiança nesse time do Tite? Me desculpem, mas não dá".

'Desastre': O time não tem uma jogada ensaiada. E hoje levou um gol do Botafogo, gol do Luiz Henrique, o primeiro, numa jogada ensaiada de escanteio. O Flamengo dominou o primeiro tempo e, no entanto, foi incapaz de obrigar o goleiro John do Botafogo a fazer uma defesa e um chute direto. A única defesa que o John fez foi num cruzamento do Bruno Henrique, que ele se atirou para pegar porque a bola poderia chegar ao Pedro. No segundo tempo, o Flamengo, então, foi um desastre, completamente perdido".

'Trabalho péssimo': "Não faz milagre o time que não é bem treinado. Não faz milagre o time que não tem jogadas ensaiadas e depende apenas e unicamente do talento individual dos seus jogadores. Então, meus amigos, o Flamengo está muito mal preparado. Repito, quem não considera o time do Flamengo mal treinado está sofrendo de alucinação. É preciso olhar com olhos críticos e realmente analíticos. O trabalho do Tite no Flamengo, pós-Carioca, que eu repito, é uma engana que eu gosto, o trabalho do Tite é péssimo".