Bruno Henrique revela que Claus usou gol do Fla para justificar do Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Bruno Henrique foi o único jogador do Flamengo a falar na zona mista após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo. O atacante revelou uma conversa com o árbitro Raphael Claus após reclamar de uma possível falta em cima de Fabrício Bruno no segundo gol alvinegro. Segundo o atleta, a autoridade justificou a validade do tento colocando um gol do próprio Rubro-Negro sobre o rival, ano passado, como exemplo.

Ele usou o argumento de que ano passado fizemos um gol igual ao que o Botafogo fez hoje. Disse que um jogador nosso empurrou o Tchê Tchê por trás e seguiu o lance, mas a gente não vê o ano passado, queremos saber de hoje. Aí, depois essas polêmicas do presidente do Botafogo [John Textor, dono da SAF], falou um monte de coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. Na minha visão, o gol foi irregular, e aí acaba que atrapalha. Ele usou esse argumento não sei o por quê. Se o Botafogo falar de lá, o Flamengo vai ter que falar também e outras equipes também. Não pode ser desse jeito

Bruno Henrique

O jogo em questão foi a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Botafogo no Nilton Santos. O duelo aconteceu no dia 2 de setembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro, e o lance citado foi no início da jogada do segundo gol rubro-negro, marcado pelo próprio Bruno Henrique.

'Temos que rever jogo às 11h'

Bruno Henrique também reclamou do jogo às 11h. O clássico com o Botafogo alcançou mais de 32 graus, com uma sensação térmica ainda maior. Na avaliação do atacante, estado como o Rio de Janeiro não devem receber partidas neste horário.