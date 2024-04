Corinthians domina o Fluminense e abafa crise com gol de placa de Wesley

O Corinthians venceu o Fluminense por 3 a 0 neste domingo (28), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Wesley marcou dois golaços e Cacá fez o terceiro.

O Corinthians abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, em erros de saída de bola do Fluminense. Wesley deu um show e marcou ambos os gols. Na comemoração, homenageou Raul Gustavo, que foi expulso contra o Argentinos Juniors por empurrar o assistente e não foi relacionado.

O segundo gol de Wesley foi de placa. O garoto do Terrão deixou Manoel e Felipe Melo estatelados no chão antes de deslocar o goleiro Fábio.

Os donos da casa marcaram o terceiro com Cacá logo no primeiro minuto do segundo tempo, acabando com qualquer possível reação do Flu.

A vitória abafa a crise no Timão. A equipe de António Oliveira não havia feito um gol sequer nos últimos quatro jogos. O técnico português já corria risco de demissão.

Pressionado, António fez mudanças providenciais, como a entrada do próprio Wesley e de Carlos Miguel na vaga do ídolo Cássio. Cacá e Breno Bidon também foram novidades.

A pressão passou para o lado do Fluminense. O time de Fernando Diniz foi envolvido e já havia sido criticado no empate sem gols com o Cerro Porteño pela Libertadores.

Com a vitória, o Corinthians vai ao 13º lugar, com quatro pontos. O Fluminense é o 14º, com a mesma pontuação e atrás nos critérios de desempate.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o América-RN, quarta-feira, fora de casa pela Copa do Brasil. No mesmo dia e pela mesma competição, o Fluminense visitará o Sampaio Corrêa.

Show de Wesley

O Corinthians foi superior ao Fluminense na etapa inicial, principalmente do meio para o fim dos primeiros 45 minutos de jogo.

O Timão aproveitou as saídas erradas do Flu para criar suas chances e não cedeu uma oportunidade sequer ao rival. Carlos Miguel mal suou a camisa.

Após chances desperdiçadas por Gustavo Mosquito e Félix Torres, começou o show de Wesley. O atacante fez dois golaços na arena.

No primeiro, aproveitou saída errada de Cano e o desarme de Romero para limpar e bater bonito de fora da área. No segundo, fez por merecer uma placa. Ele deixou Manoel e Felipe Melo no chão depois de erro de passe de Arias e fuzilou Fábio.

Virou passeio

A etapa final começou da melhor forma possível para o Corinthians. Logo no primeiro minuto, Rodrigo Garro cobrou falta e Cacá fez de cabeça. O Fluminense nem teve como pensar em reagir depois das substituições de Diniz no intervalo.

Mesmo com o 3 a 0 no placar, o Corinthians continuou em cima e teve grandes chances com Wesley e Fagner antes do apito final, mas o resultado se manteve.

Uma das mexidas do Fluminense foi a entrada de Renato Augusto. O meia foi aplaudido pela torcida do Corinthians.

Lances importantes

Quase. Aos 34 minutos, Cano saiu jogando errado após pressão de Raniele e a bola sobrou para Gustavo Mosquito quase na pequena área. Felipe Melo fez corte preciso para evitar o gol.

Na trave. Aos 37, Fagner cobrou escanteio e Félix Torres cabeceou na trave direita de Fábio.

Sai, zica. No minuto 39, finalmente saiu o gol. Wesley acertou um belo chute de fora da área para acabar com o jejum do Corinthians. O Timão não havia feito um gol nas quatro partidas anteriores.

Gol de placa. Aos 46, Wesley fez fila e marcou outro golaço. O atacante deixou Manoel e Felipe Melo no chão antes de deslocar Fábio.

3 a 0. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Rodrigo Garro cobrou falta com perfeição e Cacá cabeceou no cantinho de Fábio.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 3 x 0 Fluminense

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 28 de abril de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS).

VAR: Igor Junio Benevenuto (Fifa/MG)

Cartões amarelos: Wesley, Rodrigo Garro, Gustavo Mosquito e Breno Bidon (Corinthians) e Guga e Marquinhos (Fluminense)

Público: 42.119

Renda: R$ 2.521.430,00

GOLS:

Corinthians: Wesley (2), aos 39 e 46 minutos do 1T; Cacá, no primeiro minuto do 2T

Corinthians: Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Paulinho), Breno Bidon (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Pedro Henrique (Gustavo Mosquito) (Matheuzinho), Wesley e Romero. Técnico: António Oliveira

Fluminense: Fábio; Guga (Felipe Andrade), Felipe Melo (Douglas Costa), Manoel, Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima, Ganso (Renato Augusto); Arias, Marquinhos e Cano (Terans) Técnico: Fernando Diniz