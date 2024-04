Textor rebate críticas de Leila Pereira: 'Pare de agir como culpada'

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, respondeu às recentes críticas feitas a ele pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

O que ele disse

Ela diz que sou louco que não produzi provas. Isso é mentira. Ela está mentindo. É desinformação. Sempre que ela entra no ar e diz "ele faz essas alegações sem provas", ela mente intencionalmente. Ela sabe exatamente o que fiz no STJD. Ela coloca uma tremenda pressão sobre eles. Não sei dizer porque ela é tão contrária a isso. Há outros clubes que podem estar envolvidos em manipulação de resultados, e os presidentes responderam de uma maneira completamente diferente. Eles disseram "se algum dos meus jogadores fez algo errado, se aconteceu algo com o adversário onde eles fizeram algo errado, eu quero saber. E, John, eu estou com você"





- John Textor, à Botafogo TV

"Eu estou recebendo esse apoio silencioso de outros presidentes de clube que estão em situação semelhante à dela. Eu acho que minha mensagem para ela seria: "Se você não é culpada, pare de agir como culpada. Porque você certamente não está agindo como alguém que quer chegar à verdade"



- completou Textor

Textor foi punido pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) em sessão realizada no começo da tarde desta sexta-feira no Rio de Janeiro.

O americano está suspenso por 45 dias e recebeu multa de R$ 100 mil por declarações feitas após a derrota para o Palmeiras em novembro do ano passado.

Veja o trecho da entrevista:



Relembre o que Leila disse

A mandatária alviverde subiu o tom recentemente e chegou a chamar John Textor de idiota: