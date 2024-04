Ex-zagueiro do Palmeiras marca, e Ferroviária busca empate contra o CSA pela Série C

CSA e Ferroviária empataram por 1 a 1 neste domingo, no Estádio Rei Pelé, em confronto válido pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto Iury Tanque marcou para os mandantes, Jackson, ex-zagueiro do Palmeiras, fez para os visitantes.

O empate deu ao time alagoano o primeiro ponto na competição e garantiu o 12º lugar na tabela. A Ferroviária, por sua vez, tem dois pontos e ocupa a 10ª colocação

O CSA volta a campo apenas na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Londrina, pela Série C. O compromisso seguinte da Ferroviária será dois dias antes, no sábado, às 19h30, diante do Floresta, pelo mesmo torneio.

?? 26? 1T - GOOOOOOOOOOOOLLLLLL Lucas Rodrigues levanta a bola na área, Carlão ajeita para Jackson, e ele empurra para as redes! Pra cima, Locomotiva! ?? CSA 1 - 1 AFE#BrasileiroSérieC #VamosFerroviária #CSAXAFE pic.twitter.com/7vpZuucT19 ? Ferroviária (@afeoficial) April 28, 2024

O time mandante aproveitou o incentivo de sua torcida e iniciou a partida com tudo, abrindo o placar logo aos 2 minutos da etapa inicial. Iury Tanque recebeu linda enfiada de bola, saiu na cara do goleiro e chutou forte, para o fundo das redes.

Aos 17 minutos, o CSA teve um pênalti a seu favor, mas o lance acabou anulado por impedimento. A reação da Ferroviária veio aos 26, quando, após cobrança de falta, a bola sobrou para o zagueiro Jackson, que não perdoou e definiu o placar final.