André Silva vibra com bom início no São Paulo e revela onde prefere atuar

André Silva vem tendo um grande início de trajetória no São Paulo. Com menos de dois meses de clube, o atacante rapidamente conquistou status de titular, caiu nas graças da torcida e agora terá a missão de manter o ritmo para contribuir com a volta por cima do Tricolor.

André Silva já disputou sete jogos com a camisa do São Paulo, quatro deles como titular, balançou as redes duas vezes e deu uma assistência. Além das participações em gols, o atacante tem se destacado pelo seu espírito brigador em todos os lances e boa leitura das jogadas. Na última quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, foi dele que saiu o lançamento para Ferreirinha cruzar para Calleri abrir o placar.

É muito bom quando a gente começa, ainda mais em um grande clube como o São Paulo, da maneira que comecei. Claro que não estou satisfeito, quero mais, quero sempre mais. Sou um cara muito ambicioso. Estou muito feliz com o que posso ajudar a equipe e espero contribuir ainda mais

André Silva.

"Adaptação rápida, porque o grupo é bom. Isso é fundamental. Sou um cara aqui de São Paulo, clube maravilhoso, as pessoas são maravilhosas aqui para trabalhar. Então, me sinto em casa, me sinto bem, me sinto feliz aqui", prosseguiu.

André Silva já atuou como centroavante, substituindo Calleri, e como segundo atacante desde que chegou ao São Paulo. Mas, na última quinta-feira, na estreia de Luis Zubeldía como treinador, foi a vez de ele jogar como ponta-direita, função com a qual ele não está acostumado, mas que o argentino identificou que ele seria capaz de exercer.