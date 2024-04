Renato Augusto desabafa sobre saída do Corinthians: 'não tive despedida'

Depois da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (28), Renato Augusto desabafou na zona mista sobre sua saída do clube paulista.

O que aconteceu

O jogador disse que infelizmente não teve uma partida de despedida pelo clube para que pudesse dar "adeus" aos torcedores do Corinthians.

No confronto de hoje, ele foi ovacionado pela torcida Alvinegra no momento em que foi para o jogo. O camisa 20 entrou no lugar de Cano aos 14 minutos do segundo tempo.

"É difícil até falar um pouco porque é uma vida aqui dentro. Não tive uma despedida, de poder me despedir mesmo do torcedor. E receber o carinho desde quando eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo mostra que o que eu fiz nesses anos ficou marcado para o torcedor, ficou marcado pra mim"

Renato ainda disse que ficou emocionado ao ouvir o estádio todo o aplaudindo.

A saída

O Corinthians anunciou a saída de Renato Augusto em dezembro do ano passado junto com outros nomes que estavam há um bom tempo no clube.

Além dele, Gil e Giuliano também deixaram o Alvinegro. Na época, o trio não foi procurado para renovar o contrato válido até 31 de dezembro.

As saídas tiveram a ver com a ideia de reformular o elenco do Timão. Gil (36), Giuliano (33) e Renato Augusto (35) oscilaram ao longo da temporada.