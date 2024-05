Vinicius Junior marca dois, e Real Madrid goleia Alavés em festa pelo título Espanhol

Nesta terça-feira, o Real Madrid, já campeão espanhol, goleou o Alavés por 5 a 0. Jogando no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada de LaLiga, os mandantes contaram com gols de Vinicius Junior (2), Jude Bellingham, Valverde e Arda Guler.

Agora, o Real Madrid soma 93 pontos e vai para as últimas duas rodadas sem pretensão, uma vez que o título já está garantido. O Alavés, por sua vez, com a goleada sofrida, estaciona na 11ª posição, com 42 unidades somadas.

Pela 37ª rodada da competição nacional, o Real Madrid visita o Villarreal, no Estádio de la Cerámica, no domingo, às 14h (de Brasília). O Alavés, por sua vez, um dia antes, às 16h, enfrenta o Getafe, no Estádio de Mendizorroza.

O Real Madrid inaugurou o marcador aos 10 minutos da etapa inicial. Toni Kroos cruzou para área e Bellingham venceu a marcação, tocando de perna esquerda. A bola encobriu o goleiro.

Aos 27, os mandantes ampliaram a vantagem. Camavinga recebeu dentro da área e cruzou rasteiro para Vinicius Junior, que, de perna direita, mandou a bola para o fundo das redes.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46, Valverde recebeu passe de Bellingham e, dentro da área, mandou um foguete no ângulo, sem chances para Owono, arqueiro do Alavés.

Aos 25 minutos da etapa complementar, o campeão espanhol cravou mais um. Bellingham tocou, em profundidade, para Vinicius Junior que, dentro da área, finalizou no ângulo direito de Owono.

Por fim, aos 36 minutos, o jovem turco Arda Guler aproveitou rebote do chute de Rodrygo e completou para o fundo das redes.