Com gritos por 'Bola de Ouro', Vini faz 2 e Real goleia Alavés no Espanhol

O já campeão Real Madrid venceu o Alavés por 5 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta terça-feira (14), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Os gols foram marcados por Bellingham, Vini Jr. (duas vezes), Valverde e Güler aos 9', 35' e 45' do primeiro tempo, e 23' e 34' do segundo.

O brasileiro foi muito ovacionado pela torcida, que entoou "É bola de ouro"

Com o resultado, o Real alcançou 93 pontos faltando duas rodadas para o fim do campeonato. No domingo o time enfrenta o Villarreal, às 14h, pela penúltima rodada do torneio.

Já o Alavés se mantém fora da zona de classificação para a Liga Conferência, com seus 42 pontos. No sábado, recebe o Getafe, às 16h.

Como foi o jogo

Como era esperado, o Real Madrid dominou toda a primeira etapa da partida. O Alavés teve uma boa oportunidade logo no primeiro minuto, mas foi parado por boas defesas de Courtois.

Os donos da casa tiveram quatro finalizações no gol, das quais três atingiram o alvo. Já o time visitante não conseguiu ser eficaz e aproveitar as poucas chances que teve.

Na segunda etapa, o predomínio do time de Ancelotti continuou. O Alavés até teve algumas oportunidades de marcar em rápidas jogadas de contra-ataque, mas quem estufou as redes foi o Real.

O goleiro Courtois foi o grande destaque da partida. Retornando aos gramados aos poucos após lesão, o defensor mostrou que está preparado para jogar a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. Ele fez defesas importantes e difíceis, impedindo o Alavés de marcar.

No ataque, Bellingham brilhou. Além de marcar um gol, deu duas assistência e iniciou a jogada do segundo gol do Real. A pesar disso, foi par Vini Jr. que a torcida entoou "é bola de ouro".

Principais lances

Courtois defende duas vezes. Logo no primeiro minuto, Hagi cobrou lateral em direção da área do Real Madrid, a defesa tirou e a bola voltou para o camisa 10, que tentou um cruzamento rasteiro, mas Courtois defendeu. A bola sobrou para Samu que chutou na direção do gol, mas o goleiro fez a defesa novamente. Samu ainda insistiu, mas o goleiro do Real tirou a bola por baixo.

Vini Jr. adianta e perde oportunidade. O brasileiro partiu do meio-campo para o ataque, conseguiu entrar na área, mas quando foi driblar o zagueiro Abqar, acabou adiantando e a bola ficou com o goleiro Owono.

Gol! 1-0. Bellingham abriu o placar para o Real. no primeiro chute a gol do time, aos 9'. Valverde tocou para Kross, que cruzou pela direita e o camisa 5, na segunda trave, tocou de primeira, enfiando a bola no cantinho do gol.

Gol! 2-0. Vini Jr marcou seu 22ª gol na temporada. Bellingham encontrou Camavinga entrando na área e lançou para o companheiro. O francês escapou da marcação e cruzou para Vini, que chutou de primeira para dentro do gol, aos 25'.

Falta! Rodrygo foi derrubado na entrada da área por Blanco. Ele mesmo cobrou, mas a bola atingiu a barreira. Na sobra, Kross passou para Vini Jr. que conseguiu escapar da defesa e cruzou para área. Sem nenhum atleta do Real, a bola saiu pela linha de fundo, aos 35'.

Defendeu Courtois! Um minuto depois, Hagi ficou com a bola no meio-campo e avançou sem dificuldades. Na entrada da área chutou forte, mas o goleiro do Real estava ligado e fez uma bela defesa para evitar o gol dos visitantes.

Gol! 3-0. Valverde fez o terceiro para os donos da casa. No fim do primeiro tempo, Bellingham virou o jogo para a esquerda e Valverde chutou com força no canto esquerdo do goleiro, que não teve como defender.

Quase o quarto! Logo aos seis minutos do segundo tempo, Camavinga fez uma grande jogada individual, escapando de todos os marcadores e ficou cara a cara com Owono. O goleiro do Alavés saiu do gol e tirou a bola, antes da finalização.

De novo, Courtois! O goleiro fez sua sexta defesa no jogo. Em contra-ataque, Samu avançou e chutou forte em direção ao gol. Bem atento, ele espalmou forte e evitou o gol.

Preparado para a final! Foi a vez de Hagi chegar novamente e exigir uma belíssima defesa de Courtois. O camisa 10 do Alavés dominou o cruzamento, escapou da marcação, trouxe para a canhota e chutou rasteiro no canto esquerdo do gol, mas o arqueiro deixou o braço e desviou a bola.

Golaço! 4-0. Vini Jr recebeu passe de Bellingham, avançou no ataque e mandou um foguete cruzado para dentro da rede.

Gol! 5-0. Virou passeio! Rodrygo disparou em velocidade, escapou da marcação e chutou dentro da área. No rebote, a bola sobrou para Güler, que mandou para dentro da rede o quinto do Real.

Ficha técnica

Real Madrid 5 x 0 Alavés

Competição: 36ª rodada do Campeonato Espanhol

Data: 14 de maio de 2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Cartões: Real Madrid - Vini Jr; Rubén Duarte - Alavés

Gols: Bellingham (9'/1t), Vini Jr. (25'/1t; 23'/2t), Valverde (45'/1t), Güler (34'/2t)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão (Rüdiger), Nacho, Mendy; Camavinga (Güler), Valverde (Mario Martín), Kroos (Ceballos), Bellingham; Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Alavés: Owono; Gorossabel (Tenaglia), Duarte, Abqar e Marín; Blanco, Guevara (Alkain), Hagi (Panichelli) e Sola (Guridi); Rioja e Samu (Rebbach). Técnico: Luis Garcia.