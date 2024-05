Ederson leva pancada no rosto e se revolta ao ser substituído no City

Do UOL, no Rio de Janeiro

O goleiro Ederson, do Manchester City, levou uma pancada na cabeça e se revoltou ao ser substituído durante a vitória sobre o Tottenham, por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês.

O que aconteceu

A saída de Ederson por volta dos 25 minutos do segundo tempo aconteceu após ele ser atingido por Romero em uma disputa na área.

Os médicos atenderam o brasileiro porque a pancada do joelho do argentino atingiu uma região próxima ao olho direito do goleiro.

Ederson ficou meio grogue, chegou a voltar a jogar por alguns minutos, mas ficou muito insatisfeito por ser tirado do jogo logo depois.

Quando caminhava até à beira do campo para dar lugar ao reserva Ortega, foi possível perceber xingamentos em português e outros protestos.

Eu já falei que tô bem, p...

Ederson não quis muito papo com o técnico Guardiola e ainda deu um chute em um cooler que estava próximo ao banco do City.

O jogador ainda baixou a cabeça e colocou a camisa no rosto quando se sentou.

Ao término da partida, com a região do olho inchada, Ederson comemorou com os companheiros a vitória que deixa o City perto do título inglês, mas não estava sorridente.

E a seleção?

Ederson está convocado para a seleção brasileira que disputará dois amistosos e a Copa América, a partir de junho.

A comissão técnica da seleção está de olho nos convocados nessa reta final de temporada europeia.

Mas a parte médica só entra em ação para checar esse tipo de caso se houver algum exame ou sinalização do jogador de que há impossibilidade de atuar.

O City volta a jogar no domingo (19), contra o West Ham, pela última rodada da Premier League.

O último jogo da temporada é a final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester United, no dia 25 de maio.

A apresentação à seleção para quem atua na Europa será no dia 30, já nos Estados Unidos, local dos amistosos contra México e Estados Unidos, e da Copa América.