Novo Estêvão? Atacante do Palmeiras faz golaço de voleio na base; veja

Wesley Lima, de apenas 16 anos, fez um lindo gol na vitória do Palmeiras sobre a seleção mexicana, hoje (14), no Torneo Canteras da América, que está sendo disputado em Rosário, na Argentina, no CT Bella Vista, que pertence ao Newell's Old Boys.

O que aconteceu

Não vale tocar no chão! O lance do gol foi todo construído com a bola no alto. Esbanjando categoria, Wesley dominou com a perna esquerda uma bola mal afastada pela defesa e virou o corpo para finalizar com o mesmo pé, de voleio, e acertar o ângulo.

Brilho e goleada para primeira vitória no torneio. Wesley Lima marcou duas vezes e o Palmeiras goleou o México por 4 a 0 pela segunda rodada da competição. No primeiro jogo, o Alviverde empatou em 2 a 2 com o Olímpia (PAR). Na rodada final, o clube enfrenta o Newell's Old Boys.

Clubes e seleções de base reunidos. Além de equipes tradicionais da América do Sul, como Estudiantes (ARG), Athletico-PR, Peñarol (URU) e Colo-Colo (CHL), as seleções de base de Equador, Venezuela e México disputam a competição.

Mais jovem do Palmeiras na Copinha. O potencial de Wesley Lima já é reconhecido dentro do clube. Aos 15 anos, ele foi o mais jovem atleta do Alviverde inscrito na Copinha 2024, participando de duas partidas.