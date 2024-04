Corinthians: Soldado segura Wesley e fala sobre Cássio, Fagner e reforços

O executivo de futebol Fabinho Soldado falou de diversos assuntos após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (28), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Fabinho Soldado deu entrevista e abordou temas importantes do Corinthians, como o futuro de Cássio e Fagner, reforços e a possível saída de Wesley.

Soldado evitou comentar sobre os contratos de Cássio e Fagner até dezembro, apesar de ter feito elogios ao goleiro.

O executivo também aproveitou para dizer que não chegou "nada concreto" por Wesley. A imprensa inglesa noticiou que o atacante é alvo do West Ham (ING).

Sobre o diretor Rubão e o desentendimento com o presidente Augusto Melo:

"O diálogo é normal com todos os funcionários do CT, com todas as pessoas. Diálogo acontece, sempre foi muito bom. Não tenho nada a falar sobre isso. Não sou eu que tenho que falar sobre isso. Já falei anteriormente que quero deixar o ambiente saudável no CT e é isso que temos feito".

Wesley vai sair?

"Chegou nada concreto para gente".

Cássio na reserva

"Desde a Argentina conversamos sobre esse tema, ajudando o ser humano. Conversamos com ele internamente e foi para o jogo. A decisão de colocar ele ou não é do treinador. Esperamos contar com ele, além do grande ídolo. Passou muita confiança no vestiário para o Carlos Miguel. Ressalto a importância desse cara".

A expulsão de Raul Gustavo

"Conversei com ele, fui jogador, entendo que às vezes acontece. É menino espetacular, trabalhador, e conversei para que isso não volte a acontecer".

O dia a dia

"Mais de 30 anos no futebol, um tempo jogando e agora como dirigente. Passamos por momentos parecidos. Meu trabalho é no dia a dia trazer tranquilidade. Deixar os jogadores tranquilos quanto a isso. Sofremos pressão normal pelo resultado. Temos muitas questões para gastar nossa energia. Deixo futebol fora disso, literalmente falando mesmo. Para que tenhamos tranquilidade de trabalhar e fazer um jogo como o de hoje".

Os contratos de Cássio e Fagner:

"É normal. Todos os clubes passam por isso. No momento certo vamos conversar, já conversamos de alguma forma. Muita tranquilidade. Foco é fortalecer o trabalho para dar uma resposta a cada rodada".

E os reforços?

"Já contratamos 11 reforços. Agora a próxima oportunidade é na outra janela. Não adianta falar sobre isso agora, é fortalecer os que aqui estão. Estamos analisando o que for possível, olhando sempre as possibilidades de mercado. Mas quando se fala sobre fortalecer, agora ou na próxima janela, é olhar para o futuro. Se fortalecer em todas as áreas. Estamos desenvolvendo o trabalho ainda, tenho três meses de clube. Estamos organizando departamentos. Vamos estruturar mais a cada fase para que a pressão da torcida, que é justa, seja algo consistente... Agora e no futuro".

Estafe maior

"Aumentamos para dar mais tranquilidade aos atletas. É investimento. Aumentamos a área de saúde, área que mais cresce no mundo. Viajamos com mais fisioterapeutas, massagistas, para que os atletas tenham melhores condições de treinamento, não só o pré-jogo, como o pós. Não é o Corinthians que teve esse aumento, é o futebol. Se investe em médicos, fisioterapeutas, área importante como a segurança. O atleta precisa ter toda tranquilidade e estrutura. O atleta dar a vida tem a ver com sua recuperação. O presidente Augusto me deu autonomia para essas melhoras. É trabalho lento, não do dia para noite, mas temos melhorado em questões físicas, principalmente".