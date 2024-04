Felipe Melo derruba Bidon em comemoração do gol do Corinthians; veja

O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, derrubou Breno Bidon, do Corinthians, com uma rasteira após o primeiro gol alvinegro na vitória por 3 a 0 na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Após a finalização de Wesley encontrar a rede de Fábio, Breno Bidon partiu para comemorar com o camisa 36 do Corinthians.

No momento em que Bidon corria (veja aos 18s do vídeo acima), Felipe Melo deixa o pé e derruba o volante craque da Copinha 2024, que reclamou com a arbitragem.

Apesar da reclamação do garoto, o capitão tricolor disfarçou e não foi advertido.

O lance repercutiu nas redes sociais e a torcida corintiana criticou a atitude de Felipe Melo, que tem histórico de rivalidade com o Corinthians.

No segundo gol do Corinthians, Wesley deixou Felipe Melo no chão para marcar.

O perfil oficial alvinegro aproveitou para tirar uma onda com o ex-palmeirense após o jogo.