Haaland volta a marcar e mantém Manchester City vivo na briga pelo título do Inglês

O Manchester City foi a campo neste domingo pelo Campeonato Inglês precisando da vitória para diminuir a diferença para o líder Arsenal. A equipe comandada por Pep Guardiola sofreu com a pressão adversária, mas venceu o Nottingham Forest pelo placar de 2 a 0.

O City ocupa agora a segunda colocação do Campeonato Inglês com 79 pontos, um ponto atrás do líder Arsenal mas com uma partida a menos disputada. O Nottingham Forest, por outro lado, vive uma situação complicada na 17ª posição, com 25 pontos, a um ponto da zona de rebaixamento.

O JOGO

A partida começou parelha, com o Nottingham Forest tendo suas ações ofensivas comandadas por Danilo (ex-Palmeiras) e Gibbs-White.

Depois de muitas chances desperdiçadas pelo Forest, o City abriu o placar com o croata Gvardiol aos 32 minutos, de cabeça após escanteio.

O time da casa voltou para o segundo tempo tendo muitas chances e não conseguindo transformá-las em gol. Guardiola fez sua terceira substituição aos 17 minutos, colocando para jogo o seu goleador Erling Haaland, que não vive boa fase.

Foram menos de nove minutos para Haaland receber um bonito passe de De Bruyne e ampliar o placar para os visitantes, dando números finais ao placar. Haaland com esse gol ultrapassou Cole Palmer e é agora o artilheiro isolado da liga, com 21 gols.

PRÓXIMOS JOGOS

O City volta a campo no próximo sábado (4), onde receberá o Wolverhampton no Etihad Stadium, às 13:30 (de Brasília)

Já o Nottingham Forest visitará o lanterna Sheffield United, também no sábado, às 11h (de Brasília), no estádio Bramall Lane.