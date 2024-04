CBF divulga áudios do VAR de Fla x Botafogo e nega falta em gol: 'Cavou'

A CBF divulgou os áudios e análise do VAR da partida entre Flamengo e Botafogo, que o alvinegro venceu por 2 a 0. Os flamenguistas reclamaram de falta em Fabrício Bruno no lance do segundo gol botafoguense, mas Raphael Claus não marcou e o árbitro de vídeo referendou a decisão.

O que aconteceu

Durante a jogada, Raphael Claus conversa com a equipe de arbitragem e a todo momento afirma que, na sua visão, não houve falta:

"Nada. Para mim, não foi nada. Ele esticou a perna. Ele se atira, se joga. Tranquilo. Cavou muito, Tóski. Muito claro"

- Raphael Claus

Rodolfo Toski Marques, árbitro de vídeo da partida, concorda com a decisão de Claus e define o lance rapidamente.

"Perfeito. Sem impacto, gol confirmado. Já pode passar para ele (Claus)"

- Rodolfo Tóski Marques

O gol de Savarino sacramentou a vitória do Botafogo, que colocou o Glorioso na liderança provisória do Campeonato Brasileiro.