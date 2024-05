Jornal indica desejo do Barcelona em trocar Vitor Roque por atacante do United

Vitor Roque ainda não conseguiu engrenar no futebol europeu e seu futuro já é incerto no Barcelona, que pode estar interessado em uma troca entre o brasileiro e o atacante Mason Greenwood, do Manchester United, emprestado ao Getafe, conforme noticiado pelo jornal britânico HITC.

Desde janeiro no clube catalão, o brasileiro não conseguiu se destacar e perdeu espaço no elenco. A última vez que Vitor Roque entrou em campo foi no dia 13 de abril, na vitória do Barça sobre o Cádiz, por 1 a 0. O atacante começou a partida como titular e foi substituído no começo do segundo tempo.

Em 13 jogos, Vitor marcou apenas dois gols e não deu assistências.

O Barcelona, segundo o jornal, prefere procurar um empréstimo para o brasileiro, mas estaria disposto a ceder para contar com Greenwood. Os agentes do jogador, por sua vez, preferem que o clube espanhol venda o atleta de forma definitiva.

O empréstimo de Mason Greenwood termina em junho de 2024, e o Manchester United ainda não definiu o destino do jogador. O inglês de 22 anos fez boa temporada na Espanha e atraiu interesse de diversas equipes. Além do Barcelona, o Atlético de Madri, a Juventus e o próprio Getafe, que procura prolongar o vínculo com o atleta, estão interessados no futebol do atacante.

Apesar do Manchester United preferir uma transferência direta pelo jogador, o Barcelona acredita que pode convencer o clube inglês oferecendo Vitor Roque como moeda de troca.

Na atual temporada, Greenwood marcou 10 gols e deu sete assistências em 33 jogos.