Borussia Dortmund anuncia acerto com Justin Lerma, meia de 16 anos do Del Valle

Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund anunciou que acertou a contratação do equatoriano Justin Lerma, de 16 anos, que atualmente está no Independiente Del Valle. O meia reforçará o clube alemão apenas em 2026, quando completará 18 anos.

"Acompanhamos Justin há muito tempo e mantemos contato próximo com o jogador e sua família desde então. Justin é um dos melhores jogadores sul-americanos do seu ano e estamos satisfeitos por poder recrutar nele um talento excepcional para o Borussia Dortmund", disse o diretor esportivo do Borussia, Sebastian Kehl.

Enquanto não completa 18 anos de idade, Lerma continuará se desenvolvendo no Del Valle. O meia estreou como titular apenas neste fim de semana, na vitória por 2 a 1 contra o El Nacional, pela primeira divisão do Equador.

O Independiente Del Valle está no grupo do Palmeiras na Copa Libertadores. Os equatorianos estão na segunda colocação, com quatro pontos em quatro jogos.

Nesta quarta-feira, inclusive, o clube de Lerma visita o Verdão, pela quinta rodada da fase de grupos. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h30 (de Brasília).