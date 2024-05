Santos lança nova camisa em parceria com a banda Charlie Brown Jr.; veja

O Santos divulgou nesta segunda-feira os detalhes da nova camisa, em parceria com a Umbro e a banda Charlie Brown Jr. As três marcas repetem a parceria que fez sucesso em 2023.

A camisa é uma homenagem à banda CBJR, que nasceu na cidade do litoral paulista. Serão apenas 1.992 unidades do modelo, alusão ao ano de criação do grupo musical. Chorão, ex-vocalista do grupo que morreu em 2013, era torcedor fanático do Peixe.

Apenas o tempo pode ser alheio à nossa vontade. A cidade é nossa. A cultura do skate é um grito de liberdade e rebeldia no ambiente urbano. É o esporte radical praticado onde tudo deveria ser organizado e cheio de regras. Cada parte da cidade que nos inspirou vai ser nossa e nós... pic.twitter.com/BuEsvuo6GY ? Santos FC (@SantosFC) May 13, 2024

Para celebrar o lançamento, a camisa, que vem em uma caixa estilizada, traz na parte frontal inferior uma etiqueta numerada em que há um texto em homenagem à banda, além de uma numeração, podendo ser de 01 até 1.992, visando os colecionadores e a raridade da peça.

"Santos FC, Umbro e Charlie Brown Jr. tem uma parceria histórica. O lançamento de uma camisa tão especial e limitada mostra essa importância. Tenho certeza que será mais um grande sucesso de vendas", afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

"A banda Charlie Brown Jr. tem uma ligação enorme com a cidade de Santos. Seu vocalista, o eterno Chorão, era um santista declarado e vibrou com muitas conquistas do clube. A homenagem ao grupo musical simboliza nossa gratidão por suas contribuições e reforça que o amor ao futebol transcende os gramados", disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

O novo modelo será comercializado no site do Santos, no e-commerce da Umbro e em clientes parceiros.