Torcida do Palmeiras elitizou? Colunistas debatem baixo público em Barueri

O Palmeiras teve pouco mais de 12 mil pessoas na Arena Barueri na derrota por 2 a 0 contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. No Posse Bola, os colunistas do UOL debateram por que o atual bicampeão brasileiro não consegue levar bons públicos para o estádio na região metropolitana de São Paulo. Será que o ingresso está muito caro?

Danilo Lavieri: 'Departamento de futebol do Palmeiras quer jogar em Barueri'

Eu já perguntei mais de uma vez pra comissão e pra diretoria por que o Palmeiras joga em Barueri. É porque é o estádio da Leila? A justificativa é o departamento de futebol. Que é em Barueri porque não topa viajar para jogar no interior, porque já não dá mais para alugar o Morumbi, porque o Pacaembu está interditado e porque o Canindé é muito pequeno. Então, o departamento de futebol quer jogar em Barueri. Ora, se o departamento de futebol escolhe Barueri, não adianta ficar batendo nessa tecla, pega um ônibus, duas, três horas e vai jogar em Araraquara, pega um voo e vai jogar em Ribeirão Preto, qualquer alternativa que não jogar em Barueri. Para depois chegar e falar que jogando em Barueri eu não não posso lutar por títulos, não tem como, não. Não pode usar esse tipo de explicação. Isso é um absurdo, o Abel Ferreira não pode falar esse tipo de coisa. Dá para jogar melhor do que jogou em Barueri, eu concordo Barueri é um cemitério de torcida, um cemitério de ambiente, é um lugar horrível para se jogar futebol hoje em dia, mas não dá para resumir as derrotas e eventualmente se o Palmeiras não for campeão por conta de Barueri.

José Trajano: 'Isso é uma visão elitista do futebol'

Que gente elitista esse pessoal palmeirense que não gosta de Barueri, ué, não pode ir para Barueri? O jogador, o técnico, o torcedor, Barueri é o fim? Que é isso! Acho que se acostumaram com a coisa de tirar selfie lá na arena do Palmeiras, isso é uma visão elitista do futebol. A gente só pode jogar na arena? Que é isso, parece que Barueri é um buraco, é um futebol de várzea. Não é, não.

Mauro Cezar: 'Palmeiras precisa discutir preço de ingresso e entender o torcedor'

Barueri tem 280.000 habitantes aproximadamente, ninguém torce pelo Palmeiras lá? Na região que circunda o estádio, ninguém torce pelo Palmeiras? Não é possível, talvez o Palmeiras tem que discutir preço de ingresso e entender melhor o seu sócio-torcedor. Esse, sim, em grande parte elitista, que só vai na cadeirinha bonitinha do Allianz Parque, que gosta de arena, não gosta de estádio. Se fosse o velho Palestra, possivelmente muitos desses não gostariam. A questão é o perfil de torcedor que o Palmeiras cultiva no seu estádio, que é um perfil que só vai naquele lugar, naquela poltrona, naquela cadeirinha, onde ele está acostumado, não muito longe de casa, que ele pode passar no shopping antes para comprar alguma coisa para comer, tem dois shoppings, tem estacionamento. Nada contra, cada um vai do jeito que quer, mas quando se desloca um pouquinho esse cara não acompanha o Palmeiras, esse cara prefere ficar vendo da casa dele, não está disposto a fazer muito esforço pelo time, essa que é a realidade. Não significa a torcida do Palmeiras seja assim, eu acho que é o perfil de parte desse torcedor que frequenta o estádio, e como o ingresso é caro, para quem não é sócio-torcedor, a galera que mora ali perto, especialmente os menos favorecidos economicamente, não pode ir. São 31.000 lugares, o Palmeiras bicampeão brasileir, você não conseguir levar 25.000 pessoas que seja para o estádio, levar 12.000. Essa é uma questão que o Palmeiras tem que resolver.

O Palmeiras não é dono do Allianz totalmente, ele é sócio e vai ser assim por mais 20 anos, até 2044. Se hoje o Palmeiras entrega a qualquer técnico que comande o seu time de futebol boas condições de trabalho, bons jogadores, em grande parte é por conta desse estádio, que o Palmeiras só tem porque a construtora levantou o estádio para ele. O Palmeiras não tinha dinheiro para construir esse estádio. Além do estádio, tem um prédio administrativo e um prédio de quadras, é um negócio da China, mas tem uma contrapartida, não é difícil entender isso, não é difícil. Me parece assim, que no Palmeiras fica-se sempre terceirizando a questão do time jogar mal, não pode falar que jogou mal. E o mérito do adversário?

Juca Kfouri: 'Essa não é a torcida do Palmeiras que eu conheço'

No dia 5 de julho de 2012, 12 anos atrás, Palmeiras e Curitiba jogaram no estádio de Barueri para 28 mil pessoas. No ano passado, Palmeiras e Corinthians jogaram em Barueri e bateu o recorde de 29.567 pessoas. Não há o que justifique, não há o que justifique uma torcida apaixonada não se deslocar 30 km para ir ver seu time. No meio da semana de noite, eu até entendo, fica mais difícil, mas num domingo, às 4 horas da tarde, eu estou achando que essa não é a torcida do Palmeiras que eu conheço sua vida inteira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra