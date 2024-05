Após derrota na Série B, Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar a Ponte Preta

Na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o Santos se reapresentou e iniciou os preparativos para enfrentar a Ponte Preta, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano, derrotado no último sábado pelo Amazonas, conheceu sua primeira derrota na competição nacional e teve um dia de folga no domingo.

Os atletas que participaram de, ao menos, 45 minutos no último confronto realizaram trabalho leve no gramado. Os outros jogadores participaram de um treino técnico comandado pelo treinador Fábio Carille, que também coordenou, em campo reduzido, um trabalho coletivo.

O artilheiro Julio Furch e o atacante Pedrinho são dúvidas para o técnico Carille, já que os atletas estão em tratamento de uma pubalgia. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico.

Aderlan, em tratamento após fratura na mão direita, está em fase de transição e deve ser desfalque para o duelo no Moisés Lucarelli.

Nova camisa Santos, Umbro e Charlie Brown Jr.! ???? Disponível nas unidades físicas e online da Santos Store. pic.twitter.com/i78LhSPDq5 ? Santos FC (@SantosFC) May 13, 2024

O zagueiro Gil, que nem viajou a Manaus e foi poupado contra o Amazonas, deverá voltar ao time titular. O jogador havia disputado todos os 19 jogos anteriores do Santos nesta temporada.

Ponte Preta e Santos duelam, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão. O Alvinegro Praiano, após o primeiro revés, ocupa a terceira colocação com nove pontos somados. Enquanto isso, a Macaca está na 12ª posição, com cinco unidades contabilizadas.

Confira a programação do Peixe nesta semana:

Segunda-feira (13)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (14)



Treino às 16h no CT Rei Pelé e viagem para Campinas após o jantar.

Quarta-feira (15)



Ponte Preta x Santos FC, no Moisés Lucarelli, às 21h30.

Quinta-feira (16)



Treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (17)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (18)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Domingo (19)



Santos FC x Brusque, na Vila Belmiro, às 11h.