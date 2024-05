Cássio no Cruzeiro? Corinthians quer renovar, mas oferta não agrada

A proposta de renovação do Corinthians não agradou Cássio, que se aproximou de fechar com o Cruzeiro. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, o Cruzeiro deu um passo importante no fim da semana passada para contratar Cássio. O goleiro não ficou satisfeito com a oferta do Timão e está cogitando uma mudança de ares.

Na sexta-feira à noite, eu recebi uma informação de que o Cruzeiro tinha dado um passo importante para contratar o Cássio. As conversas vinham acontecendo, o Alexandre Mattos, executivo de futebol, é quem está à frente dessa negociação. Na sexta-feira, houve um avanço significativo na questão do acerto entre Cássio e Cruzeiro, que é algo que está acontecendo. O interesse do Cruzeiro no Cássio é aquela coisa de fim de contrato, pré-contrato e tudo mais.

Só que existe o outro lado, que é o lado do Corinthians. O Corinthians tem total interesse em renovar com Cássio, mesmo sabendo que hoje ele é reserva. O Augusto Melo quer renovar o contrato do Cássio, só que a proposta que foi apresentada ao Cássio não agrada. E não é questão de dinheiro, não: é questão da segurança que ele hoje não tem em estar no Corinthians, a questão das críticas, a questão da família de viver novos ares e principalmente da imagem do Cássio estar arranhada. André Hernan

