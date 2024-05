Jogador imita comemoração de Endrick após golaço: 'Endrick argentino'

Matías Reali marcou um golaço na vitória do Independiente Rivadavia sobre o Lanús por 2 a 0, pelo Campeonato Argentino. O jogador aproveitou e imitou a comemoração de Endrick, que gerou confusão na partida contra o Liverpool-URU.

O que aconteceu

No lance, o jogador recebeu a bola na entrada da área e mandou uma cavadinha, sem chances para o goleiro adversário. A comemoração do jogador do Palmeiras foi inspirada no filme Godzilla x Kong.

''Nosso Endrick argentino'', escreveu o jornal argentino 'Olé' no Twitter.

😅🇦🇷 NUESTRO ENDRICK ARGENTINO



🇧🇷⚽️ Matías Reali convirtió un verdadero GOLAZO para la victoria de Independiente Rivadavia sobre Lanús y lo festejó como el jugador brasileño pic.twitter.com/e0soozLs5N -- Diario Olé (@DiarioOle) May 12, 2024

"Foi um grande gol, sabe. Já o vi fazer isso nos treinos, então não me surpreende. Ele tem muito talento", disse Martín Cicotello, técnico do Independiente Rivadavia.

Na partida entre Palmeiras e Liverpool-URU, os jogadores do time uruguaio não gostaram da comemoração do brasileiro. Na confusão, Endrick levou amarelo e chegou até a pedir desculpas.

Matías Reali ainda não se manifestou sobre a comemoração na partida do último domingo (12).