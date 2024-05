Santos levou 3 gols no último jogo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli

O Santos entra em campo nesta quarta-feira diante da Ponte Preta em busca da recuperação da derrota contra o Amazonas. No entanto, a última vez em que atuou como visitante contra a Macaca não traz boas lembranças ao Peixe.

Na partida válida pelo Paulistão de 2021, no dia 16 de abril, o Santos foi derrotado por 3 a 0 no estádio Moisés Lucarelli. João Veras (2) e Moisés marcaram os gols do triunfo da Ponte Preta contra um rival que atuou sem a força máxima.

Curiosamente, o elenco santista era bem diferente do atual. Dirigido pelo argentino Ariel Holan, o Peixe atuou com: John; Vinícius Balieiro (Pará), Kaiky, Luan Peres e Copete; Kevin Malthus e Ivonei (Lucas Lourenço); Pirani (Jean Mota), Ângelo (Marinho), Lucas Braga e Kaio Jorge (Marcos Leonardo).

Apesar desse revés, o Santos carrega um retrospecto positivo contra a Ponte Preta mesmo atuando como visitante. Segundo o portal O GOL, são 27 vitórias do Peixe, 23 vitórias da Macaca e apenas 9 empates.