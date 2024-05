Rony pensa mais uma vez em sair do Palmeiras por causa de críticas

Rony está bastante chateado com as críticas que tem recebido e vai pedir para deixar o Palmeiras. Tudo agora depende de pintar uma proposta por ele. É a segunda vez o atacante se incomoda com as críticas e e pensa em deixar o clube, a primeira foi em maio do ano passado. A informação foi trazida por André Hernan, no De Primeira.

De acordo com Hernan, Rony sente falta de reconhecimento de parte da torcida do Palmeiras por tudo que ele conquistou no clube. O colunista do UOL relatou que o atacante está "para baixo" com o tom das críticas e gostaria de ser negociado no meio do ano.

O Rony é um jogador que está recebendo muitas críticas. A crítica sempre vai ser mais forte em cima dele e isso o Rony tem consciência, ele sente isso e ele fica muito chateado com isso. Na cabeça do Rony, é assim: olha tudo que ele construiu, olha tudo que ele conquistou pelo Palmeiras e ele se sente muito nesse lugar do torcedor que é ingrato. Ah, mas não é todo torcedor do Palmeiras, não, não é, mas é uma quantidade que incomoda, que deixa ele para baixo.

Deixa ele chateado a ponto de, depois de ter conquistado tudo que conquistou, de ter ganho Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e tudo mais, hoje o Rony pensa: se chegar uma proposta na janela, gostaria de ser negociado. Mas claro, precisa chegar essa proposta, o Palmeiras precisa analisar para ver se é vantajosa, mas o Rony, se recebesse essa proposta vantajosa, ele gostaria de deixar o Palmeiras e respirar ares novos. André Hernan

