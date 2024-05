Marcelo Moreno critica quem usa altitude como desculpa: 'Não é desumano'

O ex-atacante Marcelo Moreno, com passagens por Cruzeiro, Grêmio e seleção boliviana, afirmou que a altitude não pode ser usada como desculpa para derrotas de brasileiros na Libertadores.

Na opinião de Marcelo Moreno, os efeitos da altitude, como a bola mais rápida, são sentidos pelos dois times, e a estratégia de jogo de ambos deve ser pensada levando em conta o local da partida. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, no ar nesta segunda-feira (13).

Não usaria essa palavra - desumano - como eu já ouvi falar [da altitude]. Quando ganham lá, os caras saem felizes, cantando, gritando. Não falam nada da altitude. Aí, quando perdem, a culpa é da altitude. Nunca aconteceu nada lá. Nunca teve problema, incidente, nunca morreu ninguém dentro de campo - e nem fora. Marcelo Moreno

Tem uma cidade de mais de dois milhões de habitantes - La Paz - e a vida segue. A altitude não joga sozinha. Ela está lá para os dois times. Eu sinto, assim como o outro. Mesmo eu jogando lá há mais tempo, a bola é mais rápida, é mais difícil para o goleiro. Realmente tem variações, mas se você estiver bem fisicamente, é possível fazer um bom jogo tática e tecnicamente. Marcelo Moreno

Possível volta ao Cruzeiro

Marcelo Moreno afirmou que está à disposição do Cruzeiro para voltar ao clube em outra função. O ex-jogador ainda disse que é amigo pessoal de Pedro Lourenço, novo dono da SAF do clube mineiro, e que acredita no trabalho do novo mandatário.

Eu sou amigo pessoal do Pedrinho [Lourenço]. A nossa amizade é desde 2007, na minha primeira passagem. Para mim, é o torcedor mais maluco do Cruzeiro. O que esse cara não fez para ajudar o clube? Hoje, ele é o dono da SAF. Acredito muito no que ele vai fazer no clube. Eu estou à disposição para ajudar. O que eu já fiz para ajudar, os cruzeirenses sabem. Eu deixei um contrato milionário na China e voltei no pior momento, ajudei o clube financeiramente. Eu estou à disposição para ajudar mais uma vez. Agora em outra função.

Gabigol na Raposa

Marcelo Moreno disse que o investimento do Cruzeiro no futebol vai aumentar e que o clube deve fazer contratações de impacto em breve. Apesar de não trabalhar no time, o ex-jogador falou com a propriedade de conhecer dirigentes cruzeirenses. Ele disse que, pessoalmente, apostaria em Gabigol para o ataque.

Eu adoro o Gabigol como atleta. Ele tem uma personalidade muito forte fora de campo - não me importa muito. Dentro de campo, os números dele são incríveis, e o que ele fez pelo Flamengo também. Se eu pudesse contratar, tivesse o poder de contratar, eu o contrataria para o Cruzeiro. Entraria nesta briga. Qual time grande não teria interesse no Gabigol? Ele não faz menos de 20 gols em uma temporada. E se ele faz 20 gols, meu time já consegue brigar por algo.

Convites para ser treinador

O ex-atacante do Cruzeiro disse que já recusou convites para ser treinador. Marcelo Moreno, que já pode exercer a função, afirmou que pretende esperar mais alguns anos antes de entrar no mercado.

Eu tenho que continuar onde eu sou especialista - no futebol. Vou me identificar mais em alguma área. Eu aproveitei meu tempo de viagens e concentrações e fiz o curso de dois anos e meio de treinador. Já recebi até sondagens de alguns clubes, mas não quero começar ainda. Eu tenho a licença Pro, posso trabalhar em seleção, Europa, onde eu quiser. Mas eu quero me preparar mais um ano, um ano e meio, talvez, para entrar no mercado com mais experiência. Acho que agora é cedo, seria precipitado.

