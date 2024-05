Santos espera Vila com 100% da torcida; renda bruta do jogo será destinada para o RS

O Santos conseguiu autorização do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e poderá ter a presença de sua torcida na Vila Belmiro para o duelo diante do Brusque, no domingo (19), às 11h (de Brasília). O confronto é válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Toda a renda obtida pela venda dos ingressos será destinada ao Rio Grande do Sul, estado afetado por enchentes.

O Peixe estava punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. Eram três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. O time só cumpriu dois jogos de suspensão até o momento.

Pela decisão publicada pelo STJD, o Alvinegro Praiano será obrigado a destinar toda a renda ao Rio Grande do Sul, com um valor mínimo estipulado em R$ 500 mil. Caso a venda dos ingressos não chegue ao valor previsto, o Santos terá que complementar para atingi-lo.

A nova camisa Santos, Umbro e Charlie Brown, com edição limitada, já está disponível na https://t.co/WIMGz5ZBHW ?? Garanta a sua! pic.twitter.com/cSAvyhsabe ? Santos FC (@SantosFC) May 13, 2024

Mais ajuda

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, colocou a Vila Belmiro e as demais estruturas do clube à disposição das equipes do Rio Grande do Sul.

No jogo contra o Guarani, no dia 06 de maio, com portões fechados, o Santos arrecadou R$115.940,00 com ingressos simbólicos. A verba será destinada integralmente para o estado gaúcho.

O Santos alinhará com as autoridades a melhor alternativa para essas doações e assim atenderem as necessidades mais urgentes da população gaúcha.

Na última semana, jogadoras do elenco feminino do Alvinegro Praiano se juntaram para fazer doações para o Rio Grande do Sul. As Sereias da Vila doaram produtos de higiene e alimentos.

O Santos também abriu dois pontos de doação e arrecadação de roupas e artigos de higiene pessoal. São eles: a Secretaria social do clube, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Vila Belmiro, e a Santos Store, na Avenida Pacaembu, 1701, em São Paulo.