Arsenal chega ao recorde de vitórias em sua história na Premier League

Após vencer o Manchester United por 1 a 0 neste domingo, o Arsenal garantiu o seu recorde de vitórias em uma temporada de Premier League: 27. A equipe comandada por Mikel Arteta segue lutando pelo título inglês, que agora só será decidido na última rodada.

O Arsenal é dono de três títulos da nova fase do Campeonato Inglês (desde 1993), em 1998, 2002 e o último, de forma invicta, em 2004. A equipe desse ano se destaca por ter uma campanha com mais vitórias que as três vezes em que foi campeão, podendo não levantar a taça no final da temporada.

Another record-breaking day out for the Gunners ? pic.twitter.com/aBoTFTil6j ? Arsenal (@Arsenal) May 12, 2024

O time do norte de Londres acumula 86 pontos em 37 partidas disputadas e mantém a liderança do campeonato pelo menos até a próxima terça-feira (14), onde o Manchester City - seu adversário pelo título - visita o Tottenham em jogo atrasado. A equipe de Manchester tem 85 pontos, mas disputou uma partida a menos que os londrinos.

O Arsenal ainda terá a chance de estender o seu recorde na última rodada, quando receberá o 15° colocado Everton em sua casa. A partida acontece no domingo (19), às 12h (de Brasília).